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Сегодня, 01:57

Американский журналист — о Валиевой: «Она допустила серьезные ошибки, но все еще фаворитка Олимпиады»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы.

«Анна Щербакова была близка к своему лучшему уровню, но все равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, допустившей две серьезные ошибки.

Валиева выглядела простой смертной впервые с произвольной на «Гран-при Канады», и этот результат стал для нее самым низким в сезоне. Но она все еще фаворитка Олимпиады", — написал Херш в Twitter.

Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы. По сумме выступлений она набрала 259,06 балла. Отметим, что в короткой программе фигуристка побила мировой рекорд (90,45).

Источник: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folyphil%2Fstatus%2F1482454104546889733&widget=Tweet
Фигурное катание
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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