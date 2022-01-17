Американский журналист — о Валиевой: «Она допустила серьезные ошибки, но все еще фаворитка Олимпиады»

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы.

«Анна Щербакова была близка к своему лучшему уровню, но все равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, допустившей две серьезные ошибки.

Валиева выглядела простой смертной впервые с произвольной на «Гран-при Канады», и этот результат стал для нее самым низким в сезоне. Но она все еще фаворитка Олимпиады", — написал Херш в Twitter.

Anna Shcherbakova skated near her absolute best, still lost free skate to Kamila Valieva, who had two costly errors. Valieva looked mortal for first time since Skate Canada free, and this (168.61) was her lowest free skate score of season. Still odds on for Oly gold. #EuroFigure — Philip Hersh (@olyphil) January 15, 2022

Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы. По сумме выступлений она набрала 259,06 балла. Отметим, что в короткой программе фигуристка побила мировой рекорд (90,45).