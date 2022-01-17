Американский журналист — о Валиевой: «Она допустила серьезные ошибки, но все еще фаворитка Олимпиады»
Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы.
«Анна Щербакова была близка к своему лучшему уровню, но все равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, допустившей две серьезные ошибки.
Валиева выглядела простой смертной впервые с произвольной на «Гран-при Канады», и этот результат стал для нее самым низким в сезоне. Но она все еще фаворитка Олимпиады", — написал Херш в Twitter.
Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы. По сумме выступлений она набрала 259,06 балла. Отметим, что в короткой программе фигуристка побила мировой рекорд (90,45).
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