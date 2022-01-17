Соколовская призналась, что запрещает Кондратюку ездить на общественном транспорте

Светлана Соколовская, тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка, рассказала о запретах для своего подопечного во время пандемии коронавируса.

«Например, я запрещаю ездить на общественном транспорте. Марк живет за городом, и, к счастью, у его мамы есть возможность привозить сына на тренировки, — цитирует тренера RT — В крайнем случае она отправляет с Марком водителя. Гулять по Таллину сейчас не возбраняется, но, разумеется, с соблюдением всех возможных мер, чтобы обезопасить себя от возможных контактов. Знаю, Марк собирался пройтись после соревнований по музеям».

При этом она рассказала, что была на персональных выставках спортсмена, и наблюдает некоторую связь в рисовании Марка со стилем его катания.

«Это внутренняя свобода. Он рисует как хочет и катается так же. В конце произвольной программы, например, упал на колено. Такого у нас в постановке не было, а вот в Таллине появилось. И не факт, что не появится что-то еще. В этом опять же весь Марк: ему постоянно нужно придумывать что-то новенькое», — добавила Соколовская.

Кондратюк на чемпионате Европы в Таллине обновил личный рекорд в произвольной программе и по сумме баллов, а также впервые в карьере выиграл турнир.

На ЧЕ он набрал 187,50 балла за произвольную программу и 286,56 в сумме. Ранее лучшим для него был результат на мемориале Дениса Тена в 2021 году, где он получил, соответственно, 165,29 и 250,08 балла.