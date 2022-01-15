Российские фигуристы завоевали золото во всех видах на втором чемпионате Европы подряд

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы.

Таким образом, российские фигуристы на чемпионате Европы в Таллине выиграли золотые медали во всех дисциплинах. Они повторили достижение предыдущего европейского первенства, которое прошло в австрийском Граце.

Российская команда заняла первое место в медальном зачете турнира, завоевав девять медалей. Золотые медали выиграли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).