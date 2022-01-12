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Сегодня, 19:24

Роднина — о российских фигуристах на чемпионате Европы: «Должны восторгаться, не имея соперников?»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине.

Андрей Мозалев лидирует после короткой программы (99,76). Вторым идет Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

«Мы должны восторгаться, не имея никаких соперников? Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Если справились со всеми сложностями — здорово. Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Произвольные программы мужчины представят 14 января.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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