Ковтун: «Наши фигуристы хладнокровно и уверенно справились со своей задачей на сегодняшний день»

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о выступлении российских фигуристов на чемпионате Европы.

Андрей Мозалев лидирует после короткой программы (99,76). Вторым идет Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

«Потрясающие прокаты выдали наши фигуристы. Очень надеюсь, что в произвольной программе они продолжат в том же духе. Ребята очень хладнокровно, уверенно справились со своей задачей на сегодняшний день. Очень долго можно говорить о преимуществах, минусов сегодня не было, уверенность ребят позволяет смотреть с оптимизмом в будущее российского мужского одиночного катания», — приводит слова Ковтуна ТАСС.

Произвольные программы мужчины представят 14 января.