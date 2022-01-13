Мишина и Галлямов поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями после произвольной программы на чемпионате Европы.

«Сегодня было немного сложнее кататься. Не знаю причину, может, из-за того, что соревнования были позже. У нас был не лучший прокат, но я очень счастлива, у нас был перерыв и только неделя для подготовки, так что все хорошо», — сказали Мишина и Галлямов.

Пара впервые в карьере стала чемпионами Европы. В произвольной программе они набрали 157,46 балла. Всего они получили 239,82 балла.