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13 января, 23:50

Мишина и Галлямов поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями после произвольной программы на чемпионате Европы.

«Сегодня было немного сложнее кататься. Не знаю причину, может, из-за того, что соревнования были позже. У нас был не лучший прокат, но я очень счастлива, у нас был перерыв и только неделя для подготовки, так что все хорошо», — сказали Мишина и Галлямов.

Пара впервые в карьере стала чемпионами Европы. В произвольной программе они набрали 157,46 балла. Всего они получили 239,82 балла.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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