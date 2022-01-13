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13 января, 23:54

Тарасова и Морозов оценили свое выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о своем выступлении на чемпионате Европы.

«Сегодня было хорошее катание для нас, мы были сконцентрированы на произвольной программе. Мы можем делать больше, но для нас это было неплохо», — поделилась впечатлениями пара.

Тарасова и Морозов заняли второе итоговое место. По сумме выступлений они набрали 236,43 балла. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82).

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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