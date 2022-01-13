Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на вручении медалей после произвольной программы

Ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский воздержались от аплодисментов во время церемонии награждения медалями по результатам произвольной программы перед пресс-конференцией.

Когда объявили о вручении малых золотых медалей Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, фигуристы похлопали.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами Европы. По сумме программ они набрали 239,82 балла. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе итоговое место, набрав за два выступления 236,43 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку (227,23 балла).