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13 января, 23:45

Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на вручении медалей после произвольной программы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову.
Фото «СЭ»

Ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский воздержались от аплодисментов во время церемонии награждения медалями по результатам произвольной программы перед пресс-конференцией.

Когда объявили о вручении малых золотых медалей Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, фигуристы похлопали.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами Европы. По сумме программ они набрали 239,82 балла. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе итоговое место, набрав за два выступления 236,43 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку (227,23 балла).

Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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