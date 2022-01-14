«Меня настораживают ваши вопросы, а не разница в баллах». Кацалапов ответил на вопрос о конкуренции со Степановой и Букиным

Российский танцор Никита Кацалапов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о конкуренции его и Виктории Синициной с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

— Между вами было пять баллов на последнем чемпионате Европы, мира, России, сейчас — полтора. Александра, Иван, вас это воодушевляет? Виктория, Никита, вас это настораживает?

Букин: — Давайте вы первые.

Кацалапов: — Меня вот настораживают ваши вопросы.

— Почему?

— Потому что вы уже в миксте сейчас задали один нехороший. (Вопрос был «выйдете ли вы на произвольную программу?» — Прим. «СЭ»). Вы кто?

— Дима Кузнецов, «Спорт-Экспресс».

— Ладно. На самом деле, это отличная, абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, как откатали ребята, но уверен, что очень хорошо, и судя по ответам, у них действительно был лучший прокат. Мы также работали, не переставали, путь непростой, и травмы, и хорошие вещи происходят. Тем не менее, мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований. Отличная интрига для такого турнира. По-моему, все замечательно.

Букин: — Мне кажется, каждая команда идет вперед, все движутся ко своей цели, конкуренция — это всегда отличный мотиватор. Мы всегда работаем, ребята, уверен, тоже всегда максимально выкладываются. Да, будет интересно.

В ритм-танце Синицина/Кацалапов набрали 87,89 балла, Степанова/Букин — 86,45, россияне заняли два первых места. Произвольная программа состоится завтра.