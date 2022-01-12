Кондратюк: «Удивлен своими баллами на чемпионате Европы»

Чемпион России, фигурист Марк Кондратюк после короткой программы на чемпионате Европы (идет вторым с личным рекордом в короткой программе 99,06 балла) признался, что не ожидал такого результата.

— Было посложнее кататься, чем в Петербурге на чемпионат России. Не знаю, с чем это связано, но почувствовал. Сегодня даже полегче было.

В целом доволен, но послезавтра еще кататься, после этого уже можно будет о чем-то говорить. Баллы? Немного удивился, думал даже, будет меньше, — сказал Кондратюк журналистам.

В короткой программы российские фигуристы взяли весь пьедестал, набрав от 99 до 100 баллов — Кондратюка опередил Андрей Мозалев (99,76), третий — Евгений Семененко (99,04).