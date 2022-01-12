Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция коротких программ спортивных пар

В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ». Начало — 19.45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала, Eurosport 2, с 22.35 — Первый канал.

Все три российские пары выступят в заключительной, шестой, разминке.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 19-ми, в 22.51 мск. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 20-ми, в 22.57. Чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов — последними, 21-ми, в 23.03.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января