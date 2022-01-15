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Сегодня, 10:15

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 15 января

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день женщины представят свои произвольные программы, танцевальные дуэты — произвольные танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляций — женщин и танцев — на сайте «СЭ».

Расписание 14 января

Танцы на льду, произвольный танец

14.35 Eurosport 2

Женщины, произвольная программа

19.30 Eurosport 2, Первый канал (с 21.30)

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

Фигурное катание
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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