Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 15 января

В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день женщины представят свои произвольные программы, танцевальные дуэты — произвольные танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляций — женщин и танцев — на сайте «СЭ».

Расписание 14 января

Танцы на льду, произвольный танец

14.35 Eurosport 2

Женщины, произвольная программа

19.30 Eurosport 2, Первый канал (с 21.30)

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников