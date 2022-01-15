Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 15 января
В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.
В четвертый соревновательный день женщины представят свои произвольные программы, танцевальные дуэты — произвольные танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляций — женщин и танцев — на сайте «СЭ».
Расписание 14 января
Танцы на льду, произвольный танец
14.35 Eurosport 2
Женщины, произвольная программа
19.30 Eurosport 2, Первый канал (с 21.30)
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников
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