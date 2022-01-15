Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольного танца дуэтов

В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день танцевальные дуэты представят свои произвольные танцы. В составе сборной России выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

После короткой программы лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — вторые.

Время выхода на лед российских спортсменов:

Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 16.43

Александра Степанова — Иван Букин — 17.38

Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 17.46

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников