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Сегодня, 12:30

Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольного танца дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день танцевальные дуэты представят свои произвольные танцы. В составе сборной России выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

После короткой программы лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — вторые.

Время выхода на лед российских спортсменов:

Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 16.43

Александра Степанова — Иван Букин — 17.38

Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 17.46

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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