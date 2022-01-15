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Даниэль Грассль: «Надеюсь, что Щербакова завтра покажет максимум и завоюет медаль»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Итальянский фигурист Даниэль Грассль после выступления на чемпионате Европы заявил, что завтра будет болеть за россиянку Анну Щербакову.

— Еще вы говорили, что вы поклонник катания Анны Щербаковой. Сейчас у неё трудности. Следите за ней на этом турнире?

— Я большой ее фанат, она очень сильная девушка. Я очень надеюсь, что она справится с трудностями. Знаете, я видел много плохих комментариев о ней, и я этого совершенно не понимаю. Ее дело — просто выходить и кататься, а федерация уже должна решать, кто поедет (на Олимпиаду). Мне действительно кажется, что писать плохое про нее — это ужасно. Даже я замечал эти комментарии. Надеюсь, завтра она покажет максимум и завоюет медаль.

Грассль занял второе место на чемпионате Европы, набрав 274,48 балла. Победил россиянин Марк Кондратюк (286,56).

Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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