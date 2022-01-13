«Второе место Хендрикс — лишний показатель того, что дремать нельзя». Роднина — об итогах короткой программы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на результаты короткой программы российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Я очень рада за Валиеву! Однако слово «рекорд» меня немного коробит. Они в фигурном катании не связаны с цифрами. Может быть, потому что я из другого времени в фигурном катании. Замечательно, что у Валиевой такой отрыв. Он совершенно заслуженный, учитывая ошибки конкуренток. Второе место бельгийки — неожиданное явление. Честь ей и хвала. Это лишний показатель того, что дремать нельзя. Не рекорды, а чистота и качество определяют фигурное катание. Мне кажется, у Трусовой за последние 1,5-2 года было достаточно стрессовых моментов, которые могут повлиять на психологическое состояние. Плюс к этому олимпийский год. У Трусовой есть достаточно опыта после короткой программы наверстывать упущенное», — сказала Роднина «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.