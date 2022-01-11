Российские фигуристы заявили по два четверных прыжка в короткую программу на чемпионате Европы
17:06
Стал известен контент мужчин в короткой программе на чемпионате Европы.
Евгений Семененко заявил каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, чемпион России Марк Кондратюк — четверной тулуп, каскад четверной сальхов+тройной тулуп, тройной аксель, Андрей Мозалев — четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
В первый соревновательный день мужчины выступят с короткими программами. Начало — 12.50 по московскому времени (12 января), прямая трансляция — сайт Первого канала.
Мужчины представят произвольные программы 14 января.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
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