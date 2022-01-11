Слуцкая не видит конкуренток для российских фигуристок на чемпионате Европы

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию.

«У нас самые сильные девочки не только в Европе, но и в мире. Поэтому считаю, что они займут весь подиум! Пока не вижу никого, кто из иностранок мог бы составить конкуренцию россиянкам», — сказала Слуцкая «СЭ».

Слуцкая также ответила на вопрос, кого из россиянок она считает главным фаворитом турнира.

«Каждый способен выступить на максимум. У каждой есть возможность выиграть. То, что Камила Валиева, безусловно, сильная спортсменка — факт. Но давайте не будем выделять кого-то, потому что и Аня, и Саша тоже способны выдать свой максимальный прокат. Они будут ничуть не хуже», — добавила Слуцкая.

Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).