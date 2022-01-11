Бетина Попова: «В моем прогнозе на чемпионате Европы Щербакова четвертая»

Российская фигуристка Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» дала свой прогноз на результат чемпионата Европы в женском одиночном катании.

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Попова: — Первая в моем прогнозе у женщин — Валиева. Все же согласны? Вторая — Трусова. Луна Хендрикс на третьем, а Щербакова на четвертом. Это не так, как будет в реальности, а так, как хочется решить мне самой. Вот пусть будет Луна на третьем.

Серьезный вопрос ко всем спортсменам, успешно выступившим на чемпионате России, в том числе Трусовой или, например, Бойковой/Козловскому. Они такое показали в Петербурге, а как дальше держать эту форму, особенно после праздников? Я делаю ставку на то, что на праздниках все выдохнули и Саша будет готова, она эмоционально на подъеме. Щербакова назло соберется? Возможно. Но в ее голове может возникнуть некий блок, потому что в сезоне у нее не было чистых турниров. Всякое может случиться, выезд на четверной сорвешь — и все, нет его. Не дай бог, но это может задавить.

— Фактор европейских судей мы учитываем? Что они могут объединиться и сдерживать наших?

— Европейские судьи не могут объединиться против России, потому что половина европейских спортсменов — русские.

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