Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Фигуристки Тутберидзе снова пропустили тренировки перед ЧЕ. Их главная конкурентка нашла потерянные коньки

17:41
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили второй день тренировок на чемпионате Европы в Таллине, сообщает источник «СЭ» с места событий.

На катке находится лишь Даниил Глейхенгауз, который сопровождает грузинских фигуристов группы — Мориса Квителашвили и Нику Егадзе. Также не вышли на тренировку другие подопечные Тутберидзе — Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Сегодня по расписанию прошли две тренировки у женщин, одна на главном катке, другая — на запасном. На вечерней сессии появилась главная конкурентка россиянок бельгийка Луна Хендрикс, которая ранее потеряла коньки в аэропорту Таллина. Сегодня она получила их обратно и успела поучаствовать в тренировке.

Соревнования женщин стартуют 13 января. Завтра чемпионат Европы откроют короткие программы у мужчин и пар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры