Фигуристки Тутберидзе снова пропустили тренировки перед ЧЕ. Их главная конкурентка нашла потерянные коньки

Ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили второй день тренировок на чемпионате Европы в Таллине, сообщает источник «СЭ» с места событий.

На катке находится лишь Даниил Глейхенгауз, который сопровождает грузинских фигуристов группы — Мориса Квителашвили и Нику Егадзе. Также не вышли на тренировку другие подопечные Тутберидзе — Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Сегодня по расписанию прошли две тренировки у женщин, одна на главном катке, другая — на запасном. На вечерней сессии появилась главная конкурентка россиянок бельгийка Луна Хендрикс, которая ранее потеряла коньки в аэропорту Таллина. Сегодня она получила их обратно и успела поучаствовать в тренировке.

Соревнования женщин стартуют 13 января. Завтра чемпионат Европы откроют короткие программы у мужчин и пар