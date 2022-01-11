Фигуристки Тутберидзе снова пропустили тренировки перед ЧЕ. Их главная конкурентка нашла потерянные коньки
Ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили второй день тренировок на чемпионате Европы в Таллине, сообщает источник «СЭ» с места событий.
На катке находится лишь Даниил Глейхенгауз, который сопровождает грузинских фигуристов группы — Мориса Квителашвили и Нику Егадзе. Также не вышли на тренировку другие подопечные Тутберидзе — Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Сегодня по расписанию прошли две тренировки у женщин, одна на главном катке, другая — на запасном. На вечерней сессии появилась главная конкурентка россиянок бельгийка Луна Хендрикс, которая ранее потеряла коньки в аэропорту Таллина. Сегодня она получила их обратно и успела поучаствовать в тренировке.
Луна Хендрикс в здании! pic.twitter.com/9Rl6HkYdjW— Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022
Соревнования женщин стартуют 13 января. Завтра чемпионат Европы откроют короткие программы у мужчин и пар
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю