Журанков: «С Малининым поступили несправедливо. Но американский позор с отбором на Олимпиаду не отменяет позора у нас»

Известный телекомментатор Андрей Журанков в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказался об отсутствии в олимпийской сборной США 17-летнего фигуриста Ильи Малинина, который занял второе место на чемпионате страны.

Он обогнал на 12 баллов Винсента Чжоу и Джейсона Брауна, но американская федерация послала их обоих на Олимпиаду вместе с Нэйтаном Ченом.

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— Брауна многие поддерживают даже в России? Евгения Медведева — молодец, в комментариях объясняла коллегам, за что надо любить Джейсона Брауна. Я полностью согласен, что произошедшее несправедливо. Ладно бы Илья на тоненького в борьбе выиграл, но... У Чжоу в этом сезоне один крутой прокат на Skate America. Понимаю, Винсент много спрогрессировал. Но есть проблема с недокрутами, просто на национальном чемпионате из «галок» она перешла в q. И выходит 17-летний перспективный чувак, получает 302 балла, четыре четверных и три каскада во второй половине. Огонь!

Бетина Попова: Я бы Брауна оставила, это лицо фигурного катания определенного стиля. Чжоу можно спокойно отцепить. (смеется) Так же, как у нашего Мозалева, в случае с Малининым сработало отсутствие международного рейтинга.

Журанков: Но Мозалев третий. А Илья вообще второй! Да, у них нет тренерского совета.

Кузнецов: Получается, у нас система справедливее?

Журанков: Мы любим говорить — у нас что-то не очень, но давайте на них посмотрим и себя оправдаем. Чего мы на них пенять будем? Как они поступают по отношению к Малинину — несправедливо. Позор. Но их позор не отменяет нашего позора.

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