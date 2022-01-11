Журанков: «Стоит ли нашим ехать на чемпионат Европы? Я бы лидеров сборной во всех видах оставил дома»

Известный телекомментатор Андрей Журанков в эфире YouTube-канала «Кваксель» выразил сомнение в необходимости участия в чемпионате Европы по фигурному катанию лидеров российской сборной.

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— Вике [Синициной] с Никитой [Кацалаповым] вообще не надо туда ехать. Вот правда, ребят. На фига? Даже уберем эту травму. Мы знаем хронику со спиной у Никиты, у Вики с коленом. За такую карьеру травм накоплено предостаточно. Зачем лишний раз себя насиловать? Это пара уровня Пападакис/Сизерон, и задача у нее одна — Олимпиада.

Надо ли в принципе нашим доезжать до этого чемпионата Европы? Понимаю, он нужен Степановой/Букину. Но остальным... Я бы вообще во всех видах первых — вторых номеров оставил бы дома и посадил на жесткий карантин. Изобрести что-то свое вместо чемпионата Европы? Не думаю, что будет интересно что-то без сравнения России и мира. Но Европе надо серьезно задуматься, там фигурное катание теряет катастрофически.

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