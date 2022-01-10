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Фигуристки Тутберидзе пропустили первые тренировки на чемпионате Европы

19:47
Этери Тутберидзе. Камила Валиева. Александра Трусова. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Камила Валиева. Александра Трусова. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не появились на вечерней тренировке в преддверии чемпионата Европы на арене «Тондираба» в Таллине.

Разминка россиянок была запланирована на 18.45, но в указанное время на льду на тренировочном катке они не появились. Пока в Таллине тренируются некоторые их конкурентки, но сессию решили пропустить не только россиянки.

Завтра в Таллине пройдут еще две тренировочные сессии — на основном и тренировочном катках. Соревнования женщин стартуют 13 января.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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