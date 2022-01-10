Фигуристки Тутберидзе пропустили первые тренировки на чемпионате Европы

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не появились на вечерней тренировке в преддверии чемпионата Европы на арене «Тондираба» в Таллине.

Разминка россиянок была запланирована на 18.45, но в указанное время на льду на тренировочном катке они не появились. Пока в Таллине тренируются некоторые их конкурентки, но сессию решили пропустить не только россиянки.

Ученицы Тутберидзе пропустят первые тренировки на чемпионате Европы. Должны были уже появиться на тренировочном катке, но их нет. pic.twitter.com/1rE9fXfHuu — Lublineс93 (@Lublinec931) January 10, 2022

Завтра в Таллине пройдут еще две тренировочные сессии — на основном и тренировочном катках. Соревнования женщин стартуют 13 января.