Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание телетрансляций
Спортсмены будут выступать в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Расписание телетрансляций.
12 января
12.25 — Мужчины, короткая программа
Трансляция: 12.50 Eurosport
19.45 — Пары, короткая программа
Трансляция: 19.45 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)
13 января
12.05 — Женщины, короткая программа
Трансляция: 12.15 Eurosport (с 13.00), Первый канал (с 17.00)
20.00 — Пары, произвольная программа
20.00 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)
14 января
13.00 — Танцы на льду, ритм-танец
Трансляция: 13.00 Eurosport 2, Первый канал (с 17.00)
19.00 — Мужчины, произвольная программа
Трансляция: 19.00 Eurosport 2
15 января
14.35 — Танцы на льду, произвольный танец
Трансляция: 14.35 Eurosport 2
19.30 — Женщины, произвольная программа
Трансляция: 19.30 Eurosport 2, Первый канал (с 21.30)
16 января
16.30 Показательные выступления
Трансляция: 16.30. Первый канал
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