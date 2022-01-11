Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание телетрансляций

С 10 по 16 января в Таллине в спортивном комплексе «Тондираба» пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года.

Спортсмены будут выступать в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Расписание телетрансляций.

12 января

12.25 — Мужчины, короткая программа

Трансляция: 12.50 Eurosport

19.45 — Пары, короткая программа

Трансляция: 19.45 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

13 января

12.05 — Женщины, короткая программа

Трансляция: 12.15 Eurosport (с 13.00), Первый канал (с 17.00)

20.00 — Пары, произвольная программа

20.00 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

14 января

13.00 — Танцы на льду, ритм-танец

Трансляция: 13.00 Eurosport 2, Первый канал (с 17.00)

19.00 — Мужчины, произвольная программа

Трансляция: 19.00 Eurosport 2

15 января

14.35 — Танцы на льду, произвольный танец

Трансляция: 14.35 Eurosport 2

19.30 — Женщины, произвольная программа

Трансляция: 19.30 Eurosport 2, Первый канал (с 21.30)

16 января

16.30 Показательные выступления

Трансляция: 16.30. Первый канал