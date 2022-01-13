Бойкова и Козловский: «Вопросы не к нам, а к судьям»

Бойкова и Козловский высказались о своих оценках на чемпионате Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались по поводу своих оценок на чемпионате Европы.

— Если бы вы сделали вчера чисто сальхов, все равно бы остались третьими. Как прокомментируете оценки?

Бойкова: — Вопросы не к нам, а к судьям. Это они выставляют оценки.

Козловский: — Мы пока не видели подробные протоколы. Хотелось бы сначала посмотреть детализированную информацию, а потом делать выводы. Главное — что мы справились со своей задачей.

Пара заняла итоговое третье место. За короткую программу они получили 76,26, а за произвольную 150,97. По сумме выступлений Бойкова и Козловский набрали 227,23 балла.