Мишина и Галлямов — о мировых рекордах: «Мы можем катать лучше»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали то, что они установили три мировых рекорда на чемпионате Европы.

«Мировые рекорды? Вы нам сказали, мы только об этом узнали. Конечно, очень приятно, но не будем акцентировать свое внимание. Мы можем катать лучше, это был не идеальный прокат», — сказали Мишина и Галлямов.

За короткую программу они получили 82,36 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе установили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,34).

За произвольную программу Мишина и Галлямов на этом турнире получили 157,46 балла. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла. Предыдущий рекорд в произвольной принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй и Цун Хань (155,60). Рекорд по сумме баллов принадлежал Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (236,43), который они установили на этом же континентальном первенстве.