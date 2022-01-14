Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:06

Мишина и Галлямов — о мировых рекордах: «Мы можем катать лучше»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали то, что они установили три мировых рекорда на чемпионате Европы.

«Мировые рекорды? Вы нам сказали, мы только об этом узнали. Конечно, очень приятно, но не будем акцентировать свое внимание. Мы можем катать лучше, это был не идеальный прокат», — сказали Мишина и Галлямов.

За короткую программу они получили 82,36 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе установили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,34).

За произвольную программу Мишина и Галлямов на этом турнире получили 157,46 балла. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла. Предыдущий рекорд в произвольной принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй и Цун Хань (155,60). Рекорд по сумме баллов принадлежал Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (236,43), который они установили на этом же континентальном первенстве.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бойкова и Козловский: «Вопросы не к нам, а к судьям»

Наталья Бестемьянова: «Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате Европы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости