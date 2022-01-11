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Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию

16:27
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.

«Я очень надеюсь, что мы успешно выступим. Практически во всех видах мы можем быть первыми. У нас есть шансы и в парах, и в танцах. Ну и у мужчин, конечно, есть шансы. Кто для меня является фавориткой? Камила Валиева. Я очень надеюсь, что наши девушки сумеют завоевать все награды. Луна Хендрикс тоже будет бороться за пьедестал с нашими девушками», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

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Мария Куцубеева все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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