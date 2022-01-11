Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию
16:27
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.
«Я очень надеюсь, что мы успешно выступим. Практически во всех видах мы можем быть первыми. У нас есть шансы и в парах, и в танцах. Ну и у мужчин, конечно, есть шансы. Кто для меня является фавориткой? Камила Валиева. Я очень надеюсь, что наши девушки сумеют завоевать все награды. Луна Хендрикс тоже будет бороться за пьедестал с нашими девушками», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).
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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
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