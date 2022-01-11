Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова в рамках битвы прогнозов в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о результатах пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионате Европы. И Попова, и телекомментатор Андрей Журанков поставили, что Евро выиграют Александра Степанова и Иван Букин.

Попова: — Надеюсь, меня не будут бить за то, что в танцах у меня выиграют Степанова/Букин. Дальше я сделала гадость, и меня точно закопают — на втором месте итальянцы Гиньяр/Фаббри. А третьи — Синицина/Кацалапов.

Журанков: — Я тоже решил пообезьянничать, и первые два места совпадают. Но третье место, на мой взгляд, займут британцы Фир/Гибсон. А Вике с Никитой не надо туда ехать. Вот правда, ребят. На фига?

Попова: — Соглашусь. Даже вычеркну их. С чемпионата России, где вы не могли в полную силу проехать произвольную, прошло не так много времени. Думаю, они могли выйти на произвольную, но решили поберечься. И если все так, то третьи у меня — испанцы Смарт/Диас, а четвертое место займут Дэвис и Смолкин. Основная борьба будет идти выше. Это примитивная позиция, но, если Александре Степановой и Ивану Букину отдадут золото, Диану с Глебом могут попридержать.

Кузнецов: — Хотя вроде как политика в России на другое нацелена — подтащить третью пару ко второй, а не вторую к первой. Нам пишут зрители, что дочь Тутберидзе вообще надо ждать в олимпийском команднике.

Журанков: — Не могу сказать, что я не верю в это. Скорее, я не исключаю, что Дэвис и Смолкин будут в команднике.

Попова: — Тоже не исключаю, но не считаю это целесообразным.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

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