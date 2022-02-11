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Сегодня, 17:35

РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Камилы Валиевой

Камила Валиева.
Фото Global Look Press

РУСАДА на своем официальном сайте опубликовало заявление по ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

В агентстве подчеркнули, что 15-летняя спортсменка является «защищенным лицом» и поэтому информация по делу не была публично обнародована, но учитывая общественный резонанс, а также во избежание дальнейших спекуляций в организации посчитали необходимым дать официальный комментарий.

Кроме того, в РУСАДА инициировали проведение расследования в отношении персонала спортсменки для выявления всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил.

Камила Валиева. Что значит заявление антидопинговой организации о ситуации с Валиевой. Разъясняем нюансы

Приводим текст заявления РУСАДА:

В рамках чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (25 декабря 2021 года) было проведено тестирование спортсменов-участников соревнований. Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством.

Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена 7 февраля 2022 года. Причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина.

После получения агентством заключения из лаборатории, спортсменка была уведомлена о возможном нарушении антидопинговых правил и ее правах. Также спортсменка была временно отстранена от участия в соревнованиях и от занятия иной спортивной деятельностью (как это предусмотрено Общероссийскими антидопинговыми правилами).

Вследствие получения агентством запроса от представителей спортсменки, 9 февраля 2022 г.одасостоялось заседание Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК). В этот же день ДАК было принято решение о снятии временного отстранения, о котором была уведомлена спортсменка и соответствующие антидопинговые организации: Федерация фигурного катания России, Международный союз конькобежцев, ВАДА, МОК и ИТА.

Обращаем внимание, что ДАК является независимым в своей операционной деятельности органом, созданным для проведения слушаний и вынесения решения по возможному нарушению правил. РАА «РУСАДА» не имеет право оказывать влияние на решения, принимаемые комитетом.

В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица».

В своей деятельности РАА «РУСАДА» четко руководствуется положениями регламентирующих документов, а именно Кодекса и международных стандартов. Строгое соблюдение требований и стандартов особенно важно в контексте исполнения агентством решения Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года, выполнения условий восстановления статуса агентства и возвращения спортсменам права выступать под государственным флагом и гимном Российской Федерации.

Источник: https://www.rusada.ru/news/press-releases/ofitsialnoe-zayavlenie-raa-rusada-v-otnoshenii-figuristki-chlena-komandy-okr-/
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Камила Валиева
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