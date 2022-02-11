Стокгольмская антидопинговая лаборатория не будет комментировать пробы Камилы Валиевой

Антон Поганка, директор антидопинговой лаборатории Каролинского института, который исследовал пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, отказался комментировать задержку анализа теста, взятого у спортсменки на чемпионате России 25 декабря.

«Сотрудникам нашей лаборатории не позволено никоим образом комментировать случай, по которому еще идут разбирательства, так как это нарушает Кодекс ВАДА», — сообщила сотрудница пресс-службы института Катарина Треппер.

Проверка пробы Камилы Валиев в Стокгольмской антидопинговой лаборатории заняла 45 дней, при том, что на исследование обычно уходит две-три недели. В результате задержки информация о положительном тексте российской фигуристки появилась уже после того, как она выступила на чемпионате Европы и в командном турнире Олимпиады.

Лаборатория проверяет пробы, помеченные штрих-кодами, и не знает, кому именно из спортсменов они принадлежат.