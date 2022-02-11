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Сегодня, 17:41

Стокгольмская антидопинговая лаборатория не будет комментировать пробы Камилы Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Антон Поганка, директор антидопинговой лаборатории Каролинского института, который исследовал пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, отказался комментировать задержку анализа теста, взятого у спортсменки на чемпионате России 25 декабря.

«Сотрудникам нашей лаборатории не позволено никоим образом комментировать случай, по которому еще идут разбирательства, так как это нарушает Кодекс ВАДА», — сообщила сотрудница пресс-службы института Катарина Треппер.

Камила Валиева. Лаборатория, проверявшая допинг-пробу Валиевой, лишалась аккредитации ВАДА за неразрешенные методы анализа

Проверка пробы Камилы Валиев в Стокгольмской антидопинговой лаборатории заняла 45 дней, при том, что на исследование обычно уходит две-три недели. В результате задержки информация о положительном тексте российской фигуристки появилась уже после того, как она выступила на чемпионате Европы и в командном турнире Олимпиады.

Лаборатория проверяет пробы, помеченные штрих-кодами, и не знает, кому именно из спортсменов они принадлежат.

Олимпиада
Камила Валиева
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