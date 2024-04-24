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Сегодня, 13:23

Винер призвала юристов обратить внимание на позицию ВАДА по ситуации с допингом китайских спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с «СЭ» оценила позицию ВАДА по ситуацию с допингом у китайских пловцов.

«Уже много случаев было различного отношения ВАДА по вопросам допинговых нарушений. В этом нет ничего нового. Можем ли мы повлиять на ВАДА? Об этом должны думать юристы всего мира, они должны принять какое-то решение. Это юридическое дело», — сказала Винер «СЭ».

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Камила Валиева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «Для разных стран применяются разные правила». Могут ли пересмотреть «дело Валиевой» из-за скандала с китайцами?

Ирина Винер-Усманова
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