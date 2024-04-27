Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Допинг

Сегодня, 09:46

Российского бойца Асбарова дисквалифицируют за употребление допинга

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров будет дисквалифицирован за употребление допинга, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По информации источника, о дисквалификации 31-летнего россиянина будет официально объявлено на следующей неделе.

Сослан Асбаров провел последний поединок 29 октября 2023 года против Алексея Папина. Асбаров одержал победу единогласным решением судей. В конце января 2024 года Асбаров занял первую строчку рейтинга BoxRec среди российских боксеров.

Источник: MMA.Metaratings
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедов: «Сульянов очень плохо влияет на молодежь»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости