Российского бойца Асбарова дисквалифицируют за употребление допинга

Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров будет дисквалифицирован за употребление допинга, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По информации источника, о дисквалификации 31-летнего россиянина будет официально объявлено на следующей неделе.

Сослан Асбаров провел последний поединок 29 октября 2023 года против Алексея Папина. Асбаров одержал победу единогласным решением судей. В конце января 2024 года Асбаров занял первую строчку рейтинга BoxRec среди российских боксеров.