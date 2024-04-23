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Токио-2020

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USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за ситуации с китайскими пловцами

Руслан Минаев
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Антидопинговое агентство США (USADA) призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) после положительных тестов китайских пловцов.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», — говорится в заявлении на сайте USADA.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году в связи с переносом из-за коронавируса.

Источник: РИА
ВАДА
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Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио

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