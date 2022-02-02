Гендиректор WADA о санкциях в отношении российского спорта: «Все хотят позитивного исхода»

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли рассказал о санкциях в отношении российского спорта.

«Я надеюсь, что условия восстановления будут выполнены, считаю, мы недалеки от этого, — приводит слова Ниггли ТАСС. — WADA ведет продуктивный диалог как с РУСАДА, так и с Министерством спорта, чтобы убедиться в том, что все будет сделано. Если бы этого не было, да, существовала бы вероятность, что возникла бы еще одна рекомендация о новых санкциях или их продлении. Все хотят позитивного исхода».

Он рассказал, к огда WADA планирует обсудить вопрос выполнения российской стороной выдвинутых требований.

«Для нас крайний срок указан в решении — это декабрь. Сейчас мы подбираем в календаре даты, у нас запланирован аудит РУСАДА. Будем работать, обсуждать этот вопрос с правительством. Все это произойдет в ближайшие месяцы, к декабрю уже должно быть понимание», — сказал он.

Напомним, из-за санкций WADA российские спортсмены до декабря 2022 года имеют право выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх только в нейтральном статусе без использования гимна, флага и герба России.