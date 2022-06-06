Скандал в Великобритании: трансгендеры обыграли молодую маму в велогонке, а затем поцеловались на подиуме

История из нового мира спорта в консервативном королевстве, где на популярных соревнованиях отменили мужской и женский разряды.

«Где родился, там и пригодился» — в нынешнем глобализованном мире эта русская пословица теряет актуальность. Но последние медицинские достижения делают неактуальной и фразу «каким родился, таким и пригодился». Например, в случае пола и гендера. Оказывается, можно родиться мужчиной, а на Олимпиаду поехать женщиной.

Не мужчины и женщины, а «гром» и «молния»

Споры о трансгендерах в спорте становятся вечным фоном. Вот и в последние выходные в Великобритании прошла велогонка Thundercrit, которую в женском разряде выиграл один трансгендер — Эмили Бриджес, а его «коллега», другой трансгенедер — Лили Чант, пришел/пришла вторым/второй. Что в очередной раз подняло вопросы об уместности участия бывших мужчин в соревнованиях женщин.

Организаторы этой известной по британским меркам гонки объявили, что предоставляют право самим спортсменам определить категорию, в которой они будут участвовать. Новая инклюзивная и небинарная философия означала, что не нужно приносить справки с уровнем тестостерона. Мужской разряд был назван «гром», а женский — «молния». Стоит отметить, что гонка действительно известна во всем мире, сама Thundercrit называет себя самым большим в мире критериумом. Критериум — вид гонки, в которой участники набирают очки на промежуточных финишах, за счет чего сохраняется зрелищность и интрига до самого финиша.

В марте Бриджес заблокировали заявку на женский чемпионат Великобритании по велотреку — туда трансгендеров просто так пока еще не пускают, всего за месяц до этого Эмили выступала как мужчина. И некоторые участницы чемпионата обещали его бойкотировать, если трансгендера допустят на трек. А Чант вообще в официальных досье все еще фигурирует в качестве мужчины. Но Thundercrit — частная гонка, а теперь о ней благодаря такому скандалу узнает больше народу.

Трансгендеры бурно отпраздновали победу

На подиум занявшая третье место Джо Смит, молодая мама, вышла с ребенком, и на таком фоне трансгендеры выглядели еще более странно. И все-таки чего-то не хватало для праздничной феерии. Поцелуя этих двух бывших мужчин, а ныне женщин. Смит почему-то решила не показывать ребенку эту красоту и закрыла своему чаду глаза.

Участники велогонки Thundercrit. Соцсети гонки

В соцсетях фотография быстро разлетелась и стала объектом ярости и насмешек. Но организаторы гонки отказались комментировать критику: «Мы не будем реагировать на тех, кто использует нашу гостеприимную и инклюзивную гонку, чтобы продвигать свою идеологию».

Трансгендеры говорят, что выступают на равных

Сама Бриджес утверждает, что переход от «сильного» пола к «слабому» не дает никаких преимуществ. Победительница британских соревнований и руководитель женской команды Team Jadan-Weldtite Виктория Худ считает наоборот. Она высказалась в том духе, что «наукой уже доказано — трансгендеры имеют преимущество». И хотя тяжелоатлетка Лорел Хаббард провалилась на Олимпиаде, позиция новоиспеченных женщин действительно кажется лукавством.

В США уже несколько месяцев набирает обороты скандал с участием пловчихи Лии Томас. Она настолько нашумела, что успела вызвать протесты на трибунах и критику Майкла Фелпса (человека не идеальной репутации, но величайшего пловца в истории). Томас обыграла на студенческом чемпионате США нескольких американских участниц Олимпиады, установила рекорды в своей категории и стала камнем преткновения для американского плавания. Однако и у нее был случай, когда нашла коса на камень — вернее, на другого трансгендера. В январе на дистанциях 100 и 400 ярдов быстрее оказалась Исак Хениг, которая собиралась проследовать в обратном направлении — от женщин к мужчинам. На тот момент ей уже удалили грудь, но гормоны она не принимала.

Что делать?

Немного матчасти: по последней международной классификации (МКБ-11) проблемы с гендерной самоидентификацией официально считаются болезнью. Соответственно, ее можно лечить, а люди с гендерными отклонениями признаны больными. Но не в том смысле, что их надо изолировать от спорта, а наоборот — у них есть право на лечение, а у международных спортивных органов де-факто нет прав ограничивать их в праве выступать. Мы же не ограничиваем переболевших гриппом.

Так или иначе, в дилемме между правом на занятия спортом трансгендера и правом других участников на равные шансы нет правильного решения. Как с дилеммой вагонетки. Лучшее, что пока придумали, — измерять уровень тестостерона в организме. По сути, это единственная возможность в цифровом варианте установить принадлежность к тому или иному полу. Вопрос в планке содержания в крови мужского гормона, которую установит та или иная федерация. Кажется, что в ближайшее время определиться придется каждой из них.