Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем

Бывший мужчина Лия Томас выиграла турнир в США, опередив женщин-призеров Олимпиады, и не всем это понравилось.

На летней Олимпиаде в Токио самый известный и «хайповый» трансгендер тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии не сумела взять ни один вес — и дискуссия об этих людях затихла. Но, очевидно, ненадолго. Согласно врачебной статистике, все только начинается.

Что говорят специалисты

После Игр в Токио мне довелось общаться с российским врачом, который занимается работой с такими пациентами, и он предупреждал:

а) людей, обращающихся в связи с проблемой гендерной самоидентификации, стало в разы больше даже в России. И приводил статистику, что с конца прошлого века в некоторых странах число обращений увеличилось в 20 (!) раз. Причем огромное количество, в том числе в России, — подростки;

б) проблемы гендерной идентичности определены официально как болезнь в новой классификации болезней МКБ-11. Она пока не принята в России, но постепенно адаптируется по всему миру. Утрируя: эту проблему надо лечить, как грипп или коронавирус. «Но никто же не запрещает болеющим гриппом выступать?» — вопрошал тогда мой собеседник. Вопрос трансгендеров чрезвычайно политизирован, но что точно делать нельзя — так это подвергать таких людей обструкции. Ученые пришли к выводу, что им требуется соответствующее, в том числе гормональное лечение;

в) никаких конкретных решений этой проблемы в спорте пока придумать невозможно, признал специалист, — кроме ограничений по тестостерону, которые и вводятся международными спортивными федерациями. Потому что произойдет либо дискриминация самих трансгендеров, либо их соперников.

Именно дискриминации соперников и посвящен новый эпизод этой сложнейшей проблемы, который случился в США.

Трансгендер обставила призеров Олимпиады

Речь о 22-летней Лии Томас, которая участвует в женских соревнованиях, хотя всего два года назад была мужчиной по имени Уилл. В США идет жесткая борьба на тему участия трансгендеров в женских стартах — несколько штатов, контролируемых республиканцами, подобную практику запретили, но в Пенсильвании к ним относятся благосклонно. За команду местного университета выступает Томас, и ее как необычную спортсменку, конечно, поддерживают Лига Плюща и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA).

Турнир NCAA на этой неделе скандально выиграла Томас. Надо понимать — в США такие старты совершенно не сравнимы с нашими Спартакиадами — это престижные представительные соревнования национального масштаба. Томас обыграла нескольких призерок Олимпиады в Токио — Эмму Вейант и Эрику Салливан. До этого Томас сокрушила несколько рекордов США на дистанциях от 200 до 1500 ярдов (один ярд — 0,91 метра) кролем.

Финал прошел одновременно с акцией протеста

На этот раз Томас выиграла национальный студенческий чемпионат на 500 ярдах, а событие приобрело национальный масштаб, так как на трибунах прямо во время финального заплыва протестовали девушки из группы Standing For Women. Они держали плакаты и были в одежде с лозунгами «Поддержите справедливый спорт для женщин и девочек» и «Спасем женский спорт!». Диалог одной из активисток, британки Келли-Джей Кин, с другим зрителем посмотрели миллионы пользователей.

Кин утверждала, что «эти соревнования для женщин, а она (Томас. — Прим. «СЭ») — не женщина», на что у нее спросили: «А вы что, биолог?» И тут британка выдала афоризм: «Я не ветеринар, но знаю, что такое собака». Теперь она уже продает футболки с таким слоганом.

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Ранее против Томас уже подписали письмо 16 партнерш по команде Пенсильванского университета с требованием запретить выступление Лии до прохождения дополнительного курса гормональной терапии. Критиковали ее участие в женских соревнованиях и Майкл Фелпс, и известный американский тренер из Зала славы Вероника Мэлоун, которая сама, вы не поверите, ранее была мужчиной. На студенческом турнире с призывом ужесточить правила обратилась 72-летний тренер Кэйтлин Дженнер — вы будете смеяться, но еще один трансгендер. Она участвовала в Олимпиаде-1976 как мужчина Брюс Дженнер.

Мировой спорт на распутье

Дело в том, что бывший Уилл и нынешняя Лия даже выглядит внушительно — 190 сантиметров роста, мускулатура и солидные результаты по мужчинам. Здесь стоит вспомнить слова врача об уровне тестостерона. Если Федерация плавания США на фоне успехов Томас спешно ужесточила правила и снизила минимально требуемую планку по количеству наномолей на литр, то NCAA делать это немедленно отказалась.

Именно поэтому общество раскололось, и что делать с Томас, никто не знает. Главные протесты впереди. Еще один Томас, глава МОК Томас Бах, наверняка бы предпочел, чтобы пловчиха-трансгендер нашла себе за два года другое развлечение и не появилась в Париже в 2024-м. Иначе скандала цивилизационного масштаба не избежать.