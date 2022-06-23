«В России боюсь даже на тренировку выезжать». Александр Власов претендует на победу в «Тур де Франс»

Интервью самого успешного россиянина в нынешнем сезоне.

Через неделю в датском Копенгагене стартует 109-й в истории «Тур де Франс». Впервые за долгое время его реально стоит посмотреть россиянам: во-первых, это одно из немногих топ-событий в мировом спорте, где присутствуют наши. Во-вторых, один из этих самых россиян имеет реальные шансы на подиум. 26-летний Александр Власов в нынешнем сезоне выиграл Тур Романдии, дважды был в итоговой тройке на других этапах мирового тура и лидировал в Туре Швейцарии на прошлой неделе, но сошел из-за коронавируса.

«СЭ» поговорил с нашим велогонщиком, который превращается в звезду уровня Даниила Медведева для мирового велоспорта, в преддверии главной битвы года.

Как вытащить велоспорт в России, уже понятия не имею

— Александр, прежде всего — как ваше самочувствие?

— Чувствую себя хорошо, просто тест положительный. Симптомов никаких нет, слава богу. Первые дни был заложен нос, сейчас и это прошло. На днях буду сдавать второй тест, если он будет отрицательным, то участию в «Тур де Франс», по идее, ничего не угрожает. Прививался я в декабре, но вот так получилось, первый раз ковид словил.

— Вы из Выборга, и оттуда много быстрых людей — велогонщик Вячеслав Екимов, первый гонщик «Формулы-1» Виталий Петров, не говоря уже о финских бегунах 1920-х. Это в крови у вас?

— (Смеется.) Не знаю. Может быть, и так!

— А сколько вы максимум выжимали на велосипеде? На машине?

— 102 километра в час где-то. Как-то раз во время гонки решил специально на спуске разогнаться, установить свой рекорд. На машине так специально не разгонялся.

— Вы вообще чувствуете себя главным российским велогонщиком сейчас? По результатам это так.

— Нет, я бы не сказал. Разницы я не вижу и внимания большого результатам своим не придаю в этом смысле. Я все равно выступаю за немецкую команду, гоняюсь в Европе. Если что меня и волнует, то скорее мировой рейтинг. И результаты сами по себе. В велоспорте в целом меньше национального элемента, чем в других видах спорта. Большую часть года ты выступаешь за команду.

— Тем не менее у вас есть понимание, как вытаскивать велоспорт в России? Если говорить о популярности.

— Как вытащить его в России, я, честно говоря, уже понятия не имею. (Смеется.) В Европе совсем другая система, начиная с юниоров, андеров до 23 лет. Нет системы регионов, которая существует в России, а есть клубы, которые преимущественно спонсируются частными компаниями, меньше государством. У нас же ты выступаешь за свой субъект. Хотя в последнее время я вижу подвижки, в соцсетях тех же. Больше гонок стали организовывать в России, больше велотуристов, велоклубов для любителей, вокруг трека в Крылатском собираются, например.

— При этом его собирались сносить.

— Да, слышал. Надеюсь, этого не произойдет.

— Многие виды спорта раскручиваются через противостояния, конфликты — единоборства, даже фигурное катание. У вас были люди в пелотоне, с которыми приходилось конфликтовать?

— Такого не помню. Если мне что-то не нравится, я просто молчу. У нас все-таки не бои, и я бы не стал заниматься трештоком. Можно подразнить немного, конечно, но таким не занимаюсь. Да и мало кто к этому в принципе прибегал. Были драки на гонках, но там сразу дисквал дают и все. У меня такого не было.

Планируется, что команда будет работать на меня

— Объясните, почему вы в рядах немногих не отстраненных счастливчиков?

— Во-первых, нас мало. Во-вторых, мы выступаем за команды, моя команда из Германии, даже лицензия у меня не российская, а сделана в Монако, я живу здесь. Ну и я все-таки выступаю без флага.

— Но риск отстранения был?

— Безусловно. Но в итоге отстранили зарегистрированную в России команду «Газпром-Русвело». Причем больше половины ее гонщиков — иностранцы, и даже они попали под горячую руку. Естественно, это несправедливо.

— У нас теперь часто говорят про импортозамещение автомобилей. А русские гоночные велосипеды вообще бывают?

— Мне кажется, это нереально. Во всяком случае я таких ни разу не видел.

Александр Власов с супругой. Соцсети Александра Власова

— В букмекерских конторах ваши шансы выиграть «Тур де Франс» оцениваются как 66 к 1, но вы в первой десятке претендентов.

— Мне все-таки кажется, что два других человека — явные фавориты. Маловероятно, что кто-то выиграет гонку кроме них. Тем более это мой первый «Тур де Франс». Так что сам на себя я бы не поставил. (Смеется.) Но на подиум мог бы! Моя изначальная планка была топ-5. После побед и успехов в сезоне она повысилась до подиума. Но ковид меня немного пошатнул, так что снова снижу ее до топ-5.

— Если включить эксперта — можете рассказать, чего от вас ждать по дистанции, в чем ваше главное преимущество? Сразу ли ждать прорывов? Чтоб впервые включившие гонку люди сразу не выключили.

— «Тур де Франс» — трехнедельная гонка. Логически понятно, 21 гоночный день — это очень много, и те, кто едет на «генерал», не едут на износ. Фавориты чаще первую неделю стараются сэкономиться по максимуму. Тем более что, как правило, первые этапы — равнинные, скучные, редко кто высовывается и тратит силы, все понимают, что ехать еще много. Но легко в этом году не получится, гонка стартует в Дании, и, как мне сказали, там сильные ветра. А ветер — это плохо для велосипедиста. Больше стресса в группе, все пытаются спрятаться, может просто сдувать людей, кто отстает и плохо сидит за всеми. Также в начале нас ждет брусчатка, тоже не очень комфортно. В общем, первую неделю будет много стресса. Я постараюсь сэкономиться до первых горных этапов, первые дней 10. Мое преимущество — горы, там уже будет возможность отыграть много времени.

— Гонки в ураган бывали, чтобы сдувало по-настоящему?

— Тур в ОАЭ, в пустыне прилично задувало, да и на «Париж — Ницца» в этом году был один сложный день. Но я справлялся нормально, команда помогала, держала на хорошей позиции. Чтобы деревья летали — не было, в таких случаях все-таки действует протокол по погодным условиям.

— В велогонках тактика развита сильнее, возможно, любого другого циклического вида спорта. Вам партнеры тоже помогали выигрывать в этом году. Это обговаривается заранее?

— Да, все заранее обсуждается, когда присылают план на гонку — кто едет лидером, кто помогает. У каждого заранее расписана задача. У меня в Швейцарии была свободная роль, тур был тренировкой перед Францией, проверить, на каком я уровне. И когда я ребятам сказал, что чувствую себя хорошо, то начали помогать.

— Получается, на «Тур де Франс» вы будете лидером команды и она будет работать на вас?

— Планируется, что да.

Климат в России позволяет кататься только летом

— Видел, как вашему коллеге по команде после победы вручили огромный бокал пива на подиуме. Какой самый странный подарок получали вы?

— Да вот крайний подарок с Тура Швейцарии — подарили солнечную мини-батарею, от нее можно заряжать.

— Надо к велосипеду приладить, чтоб мощность давала.

— Да она слабенькая, не сработает.

— Из-за вас перекрываются трассы и шоссе. Часто приходилось встречаться с недовольством автомобилистов? В России-то наверняка.

— В России сто процентов было, постоянно, когда я гонялся. Недавно проходили «Пять колец Москвы», тоже перекрывали — уверен, было много недовольства. В Европе этого поменьше и редко закрывают целый участок трассы, стараются максимально быстро открывать — мы же едем не по кругу, а из точки А в точку В. Иногда пускают по объездным дорогам.

— Комментатор Сергей Курдюков говорил, что в Европе погонять на велосипеде в форме — это зашито в культуру. Насколько вообще важны для велоспорта прокаты, велодорожки — то есть общая инфраструктура? Сейчас мы тут отстаем.

— Да, согласен, в Москве или Петербурге на велосипеде перемещаться неудобно. В России я вообще боюсь на тренировку на велосипеде выезжать! В Европе — велокультура, много велодорожек, часто висят знаки «Осторожно, велосипедисты!» или что обгон не ближе полутора метров от едущего человека. В России такого точно нет.

Надо прокладывать больше дорожек, конечно, но мне кажется, тяжело развить эту культуру сразу. Но потихоньку, надеюсь, это будет происходить. Даже в Москве, может, кому-то удобней будет на работу так добираться, чем в пробке стоять или в метро толпиться. Правда, климат в России позволяет только летом кататься. Но если будет велодорожка и уверенность, что никто не собьет, то наверняка процесс пойдет.

— Тут есть и обратная сторона: многие велосипедисты сейчас ездят по тротуарам и сами сбивают пешеходов, что тоже не добавляет популярности этому делу.

— Да, это тоже присутствует. Лучше ездить по проезжей части, чем по тротуарам. Я вообще стараюсь по ним не ездить, мне кажется, там еще опаснее.

— Инцидентов с автомобилистами не возникало?

— Бывало. Подрезали частенько.

— А вы что в ответ?

— А я игнорирую.

— Что бы вы напоследок сказали российским болельщикам перед «Тур де Франс»? Это же шанс на популяризацию.

— Я в любом случае призываю всех его смотреть — правда, слышал, что Eurosport теперь в России не показывает.

— Да, только через интернет.

— Но я в любом случае буду стараться. Цели высокие, амбиции есть, форма неплохая, надеюсь, восстановлюсь и на второй половине гонки выложусь по максимуму.

Расписание «Тур де Франс» — 2022

Этап 1: Копенгаген, 13 км — гонка с раздельным стартом (пятница, 1 июля)

Этап 2: Роскилле — Нюборг, 199 км (суббота, 2 июля)

Этап 3: Вайле — Сённерборг, 182 км (воскресенье, 3 июля)

День отдыха, переезд в Лилль (понедельник, 4 июля)

Этап 4: Дюнкерк — Кале, 172 км (вторник, 5 июля)

Этап 5: Лилль — Валлерс-Аренберг, 155 км (среда, 6 июля)

Этап 6: Бинш — Лонгви, 220 км (четверг, 7 июля)

Этап 7: Томблен — Планш де Бель Фий, 176 км (пятница, 8 июля)

Этап 8: Дол — Лозанна, 184 км (суббота, 9 июля)

Этап 9: Эгль — Шатель, 183 км (воскресенье, 10 июля)

День отдыха в Морзине (понедельник, 11 июля)

Этап 10: Морзин — Межев, 148 км (вторник, 12 июля)

Этап 11: Альбервиль — Серр Шевалье — Коль дю Гранон, 149 км (среда, 13 июля)

Этап 12: Бриансон — Альп д'Юэз, 166 км (четверг, 14 июля)

Этап 13: Бур-д'Уазан — Сент-Этьен, 193 км (пятница, 15 июля)

Этап 14: Сент-Этьен — Менд, 195 км (суббота, 16 июля)

Этап 15: Родез — Каркассон, 200 км (воскресенье, 17 июля)

День отдыха в Каркассоне (понедельник, 18 июля)

Этап 16: Каркассон — Фуа, 179 км (вторник, 19 июля)

Этап 17: Сен-Годенс — Пейрагуд, 130 км (среда, 20 июля)

Этап 18: Лурд — Отакам, 143 км (четверг, 21 июля)

Этап 19: Кастельно-Маньоак — Каор, 186 км (пятница, 22 июля)

Этап 20: Лакапель-Маривал — Рокамадур, 40 км — гонка с раздельным стартом (суббота, 23 июля)

Этап 21: Париж, Ля Дефанс — Елисейские Поля, 112 км (воскресенье, 24 июля)