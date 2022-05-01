Российский велогонщик без флага выиграл многодневку в Швейцарии! И выпил бокал пива прямо на подиуме

Триумф восходящей звезды российского велоспорта Александра Власова.

Мало в каком виде спорта на международном уровне еще продолжают соревноваться российские представители. Тем более если брать олимпийские дисциплины. Велогонки — одна из них. Во главе угла личности и команды, а не национальности, поэтому Международный союз велосипедистов допустил россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе. Напротив них вместо флажка в классификации пустой прямоугольник.

Виды на «Джиро»

Но и с ним можно выигрывать, как показала наша восходящая звезда. В прошлом году выборжанин уже финишировал четвертым на престижной «Джиро д'Италия», но ни одной гонки мирового тура до сегодняшнего дня 26-летнему гонщику немецкой Bora-Hansgrohe выиграть не удавалось. Были синие майки победителя горного зачета, зеленая лучшему молодому гонщику, чемпионаты России — целый медальный иконостас. Отдельные этапы тоже выигрывал — в общем, девушки на подиуме уже в щеку целовали. Теперь важная победа в пятидневном «Туре Романдии», престижной гонке на западе Швейцарии по сложным высокогорным альпийским дорогам, проводящемся с 1947 года. Это практически места суворовского похода конца XVIII века.

Значение победы сложно переоценить — уже 6 мая стартует итальянский гранд-тур «Джиро», в котором Власов может разменять прошлогоднее «дерево» на что-то помощнее и пометалличнее. Да и компания победителей у Власова приличная — «Романдию» брали британцы Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, австралиец Кэдел Эванс, которые побеждали и в «Тур де Франс». Россиян-победителей было двое — Павел Тонков в 1997-м и Ильнур Закарин в 2015-м.

Безоговорочная победа

Власов долго втягивался и практически всю многодневку провел на девятом месте общей классификации. Ключевым стал четвертый, самый длинный, 180-километровый этап, который еще называют «королевским». На нем произошло редкое для велоспорта событие — на финише в спринте соревновались два партнера по одной команде: Власов и колумбиец Игита. Александр чуть-чуть уступил, но сразу зашел в тройку общего зачета. И сегодня, в финальном спринтерском этапе с раздельным стартом на 16 километров, оставил всех далеко позади. У лидера австралийца Романа Денниса надо было отыграть 18 секунд. В итоге Власов привез ему две минуты! А ближайшего преследователя обогнал на 50 секунд. Безоговорочная победа в общей классификации с преимуществом в 50 секунд над ближайшим конкурентом.

Прямо на подиуме Власов отведал из огромного бокала пива. А еще получил часы, а за победу на этапе — iPhone. «Последнее поколение», — добавил ведущий церемонии.

Российский велогонщик Александр Власов выиграл многодневку «Тур Романдии». Фото Соцсети команды Bora-Hansgrohe Соцсети команды Bora-Hansgrohe

Власов родом из Выборга, но, судя по соцсетям, успевает жить на несколько стран. Он признавался, что его вторым домом стала Италия (когда выступал за итальянскую команду Virus Maserati Sisal), он учил итальянский шесть лет. С женой они позируют на фото в Монако, но приезжают и в Москву, а свадьба состоялась в 2020 году в Петербурге.

Александр Власов с супругой. Фото Соцсети Александра Власова Соцсети Александра Власова

Пожалуй, это первая такого масштаба победа для российского спорта после массового отстранения, если не брать обособленно стоящие единоборства. То ли еще будет?