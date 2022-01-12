Чемпионка мира по велоспорту среди юниоров Гареева отстранена за пропуск трех допинг-тестирований

Главный тренер сборной России по велогонкам Иракли Абрамян сообщил, что чемпионка юниорского чемпионата мира 2019 года Айгуль Гареева отстранена от соревнований за пропуск трех допинг-тестирований в течение года.

Главный тренер сборной России по велогонкам Иракли Абрамян сообщил, что чемпионка юниорского чемпионата мира 2019 года Айгуль Гареева отстранена от соревнований за пропуск трех допинг-тестирований в течение года.

«Гареева отстранена за три «флажка», она в течение года пропустила три допинг-тестирования, — приводит слова Абрамяна ТАСС. — У Айгуль не был обнаружен допинг, ее отстранили за другое нарушение, которое стало следствием безалаберности. Скоро будет слушаться дело, после чего примут решение о наказании, надеюсь, что она будет дисквалифицирована на минимальный срок. Мы постоянно напоминаем спортсменам, чтобы те ответственно относились к предоставлению информации о своем местоположении, но не можем делать это каждый день или заполнять все за них».

Тренер признался, что продолжает рассматривать Гарееву как одну из претенденток на попадание в сборную на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Мы про Гарееву не забываем, она тренируется. К сожалению, на период отстранения Айгуль лишена права выступать на соревнованиях. Будет тогда добирать за счет тренировок», — сказал он.

В 2019 году Гареева победила на юниорском чемпионате в индивидуальной гонке на время. На чемпионате России 2021 года она заняла четвертое место как в индивидуальной, так и в групповой гонках. 20-летняя россиянка находится во временном отстранении с 17 сентября 2021 года.