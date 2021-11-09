Участница юношеских Олимпийских игр из Эритреи погибла в ДТП

Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в возрасте 21 года, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

«Десиет с ее улыбкой, добротой, уважением к сопернику и глубокой страстью к велоспорту была талантливой, и мы будем скучать по ней. Наши мысли с ее семьей, друзьями, товарищами по команде и тренерами», — написано в Twitter-аккаунте UCI.

Desiet ?



With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste ?? was a rising young talent who will be greatly missed.



Our thoughts are with her family, friends and @WCC_Cycling teammates and coaches during this tragic time. pic.twitter.com/6xve9QDV6i — UCI (@UCI_cycling) November 9, 202

Как сообщает газета Daily Mail, спортсменка попала в смертельное ДТП во время тренировки.

21-летняя Текесте победила на юниорском чемпионате Африки в 2018 году, а также была участницей летних юношеских Олимпийских игр того же года, где заняла 11-е место в шоссейной гонке в рамках командных соревнований.