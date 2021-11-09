Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Новости   //    Велоспорт

Участница юношеских Олимпийских игр из Эритреи погибла в ДТП

21:51

Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в возрасте 21 года, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

«Десиет с ее улыбкой, добротой, уважением к сопернику и глубокой страстью к велоспорту была талантливой, и мы будем скучать по ней. Наши мысли с ее семьей, друзьями, товарищами по команде и тренерами», — написано в Twitter-аккаунте UCI.

Как сообщает газета Daily Mail, спортсменка попала в смертельное ДТП во время тренировки.

21-летняя Текесте победила на юниорском чемпионате Африки в 2018 году, а также была участницей летних юношеских Олимпийских игр того же года, где заняла 11-е место в шоссейной гонке в рамках командных соревнований.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
Уролог назвал опасные симптомы у перенесших COVID-19 мужчин
1
0