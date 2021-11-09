Участница юношеских Олимпийских игр из Эритреи погибла в ДТП
21:51
Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в возрасте 21 года, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
«Десиет с ее улыбкой, добротой, уважением к сопернику и глубокой страстью к велоспорту была талантливой, и мы будем скучать по ней. Наши мысли с ее семьей, друзьями, товарищами по команде и тренерами», — написано в Twitter-аккаунте UCI.
Как сообщает газета Daily Mail, спортсменка попала в смертельное ДТП во время тренировки.
21-летняя Текесте победила на юниорском чемпионате Африки в 2018 году, а также была участницей летних юношеских Олимпийских игр того же года, где заняла 11-е место в шоссейной гонке в рамках командных соревнований.
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