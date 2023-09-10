Новые скриншоты Marvel's Spider-Man 2 — игра выходит уже в октябре

Разработчики Marvel's Spider Man 2 поделились очередной порцией скриншотов. На них можно увидеть достопримечательности Нью-Йорка вроде триумфальной арки на Армейской площади и бруклинского парка развлечений в Кони-Айленд.

Разумеется, не обошлось и без изображения одного из главных героев.

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Вторая часть приключений Питера Паркера и Майлза Моралеса выйдет уже совсем скоро — 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5.