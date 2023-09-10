Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:33

Новые скриншоты Marvel's Spider-Man 2 — игра выходит уже в октябре

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разработчики Marvel's Spider Man 2 поделились очередной порцией скриншотов. На них можно увидеть достопримечательности Нью-Йорка вроде триумфальной арки на Армейской площади и бруклинского парка развлечений в Кони-Айленд.

Разумеется, не обошлось и без изображения одного из главных героев.

Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games

Вторая часть приключений Питера Паркера и Майлза Моралеса выйдет уже совсем скоро — 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5.

Spider-Man. Фанаты предлагают сделать в Marvel's Spider-Man 2 костюм с ребенком

1
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Оцениваем глубину состава «Зенита»: нет замены Малкому и альтернативы Клаудиньо, зато комплект в центре обороны
Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало
МИД потребовал извинений от Франции за недопуск журналиста РФ на пресс-конференцию
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Лавров прокомментировал заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нас не остановят даже аномалии» — авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о последствиях пожара в своем офисе
Новости
RSS RSS
Все новости