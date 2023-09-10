Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:03

Поцелуй только после свадьбы — игроки удивились целомудренности Starfield

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Starfield.
Фото Bethesda Softworks

В интернете появились удивленные отзывы о пуританском отношении Starfield к теме секса. В то время как игры вроде Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077 радуют игроков весьма откровенными постельными сценами — Starfield не предлагает ничего, кроме поцелуя, да и то после свадьбы.

Кроме того, в игре не получится найти привлекательных танцовщиц даже в подходящих для этого местах вроде клубов, а эротичные плакаты на стенах приходится добавлять модами.

При этом в игре достаточно много других взрослых тем вроде насилия и алкоголя, поэтому списать целомудрие Starfield на возрастной рейтинг не выйдет.

Starfield. И это игра 2023 года? Российский стример раскритиковал Starfield за нелепые анимации

Источник: TG-канал abuwtf
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Вячеслав Козлов вспомнил об игре за «Детройт» во второй половине 90-х
Экс-россиянка Губанова начала сезон с победы. Триумф Грузии в Бергамо и Стамбуле
Умер советский и российский актер Андрей Шаронов
В Запорожской области рассказали о ржавеющих на полях сражений танках Challenger 2
В Совбезе России раскрыли план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Раскрыта внешность хакера, слившего раннюю версию GTA 6
Новости
RSS RSS
Все новости