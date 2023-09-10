Поцелуй только после свадьбы — игроки удивились целомудренности Starfield

В интернете появились удивленные отзывы о пуританском отношении Starfield к теме секса. В то время как игры вроде Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077 радуют игроков весьма откровенными постельными сценами — Starfield не предлагает ничего, кроме поцелуя, да и то после свадьбы.

Кроме того, в игре не получится найти привлекательных танцовщиц даже в подходящих для этого местах вроде клубов, а эротичные плакаты на стенах приходится добавлять модами.

При этом в игре достаточно много других взрослых тем вроде насилия и алкоголя, поэтому списать целомудрие Starfield на возрастной рейтинг не выйдет.