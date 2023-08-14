Фанаты предлагают сделать в Marvel's Spider-Man 2 костюм с ребенком

В свое время всем понравился костюм с кошкой из Spider-Man: Miles Morales — и немудрено! Рыжий кот был не только милым, но и полезным — помогал добивать противников. Но фанаты не любят останавливаться на достигнутом.

Теперь поклонники серии предлагают добавить в новую часть похожий костюм, но уже с ребенком вместо домашнего питомца.

Человек-паук: Паутина вселенных. Фото Spider-Man

Идея возникла не сама по себе — в недавнем мульфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» один из пауков, Питер Б. Паркер, вынужден носить свою маленькую дочь прямо на себе.

Spider-Man 2 выходит 20 октября 2023 года — пока только на PS5. Точный список доступных игрокам костюмов остается неизвестным.