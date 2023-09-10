Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:18

«Нас не остановят даже аномалии» — авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о последствиях пожара в своем офисе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC

Недавний пожар в пражском офисе GSC заставил многих игроков переживать о будущем S.T.A.L.K.E.R. 2, и без того омраченного переносами и спорным качеством недавней демо-версии с Gamescom.

S.T.A.L.K.E.R 2. S.T.A.L.K.E.R. 2 опять перенесут? В пражском офисе GSC Game World произошел сильный пожар

Впрочем, разработчики стараются поддерживать оптимизм. Они рассказали, что несмотря на выгорание целого этажа (которому теперь требуется «полное восстановление») никто не пострадал. Расследование причин пожара еще продолжается, как и разработка игры.

«Ни одна аномалия, даже «Жарка», нас не остановит», — пообещал представитель GSC.

Источник: TG-канал Steam Community
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало
Оцениваем глубину состава «Зенита»: нет замены Малкому и альтернативы Клаудиньо, зато комплект в центре обороны
МИД потребовал извинений от Франции за недопуск журналиста РФ на пресс-конференцию
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Лавров прокомментировал заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Mass Effect 4 возвращается к корням — в игре не будет открытого мира

Новые скриншоты Marvel's Spider-Man 2 — игра выходит уже в октябре
Новости
RSS RSS
Все новости