Virtus.pro упала в нижнюю сетку после поражения с BetBoom Team

BetBoom Team обыграла Virtus.pro в финале верхней сетки Winline Dota 2 Champions League Season 9. Матч закончился со счетом 2:1.

Команда проигравших теперь сразится с Gambit Esports за выход в финальный матч чемпионата.

В параллельном матче AS Monaco Gambit уступила No Sorry. Состав Gambit завершил свое выступление на турнире.

Ранее Gambit Esports выиграли полуфинал нижней сетки Winline D2CL Season 9.

Winline Dota 2 Champions League Season 9 проходит с 4 по 23 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.