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Сегодня, 12:04

OpenAI представила новую модель Chat GPT-4o — опробовать ее можно бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GPT-4o.
Фото OpenAI

Ночью OpenAI представила GPT-4o — новую бесплатную версию нейросети, которая стала существенно лучше своих предшественниц.

GPT-4o способна работать с текстом, аудио и видео. Среди прочего, она может в реальном времени распознать объекты на видео и поддержать беседу о них или ответить на вопросы. ИИ моментально отвечает на голосовые команды пользователя, и не тратит несколько секунд на обработку. Также нейросеть способна определять эмоции пользователя, чтобы отвечать с разной интонацией.

Модель может работать в качестве переводчика в реальном времени. В ходе презентации сотрудники компании OpenAI продемонстрировали это на примере. GPT-4o поддерживает 50 языков, среди которых русский.

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