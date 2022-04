Gambit Esports выиграли полуфинал нижней сетки Winline D2CL Season 9

Российская команда Gambit Esports завершила встречу с CHILLAX со счетом 2:0 на турнире Winline Dota 2 Champions League Season 9. По итогу матча ростер Gambit прошел в финал нижней сетки и далее сразится с проигравшим из пары BetBoom Team — Virtus.pro за выход в гранд-финал чемпионата.

Для проигравшех CHILLAX этот матч стал завершающим выступлением на турнире. Команда заняла четвертое место и заработала 3,5 тысячи долларов.

Ранее Gambit Esports обыграла No Sorry в матче нижней сетки Winline D2CL Season 9. Встреча завершилась со счетом 2:1. В параллельном противостоянии CHILLAX победили с KA4KANARSKIE CYXARIKI c аналогичным счетом.

Winline Dota 2 Champions League Season 9 проходит с 4 по 23 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.