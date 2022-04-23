Актера, исполнившего роль Кратоса в God of War, обвинили в совращении малолетних

Актера Джозефа Гатта, который подарил свою внешность Кратосу в серии игр God of War, подозревают в неподобающем онлайн-общении с несовершеннолетним.

По словам актера, подобные подозрения и не соответствуют действительности, и он готов сотрудничать со следствием.

«Очевидно, я хочу ответить на ужасающие и совершенно ложные обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100% не правы и безрассудны.

Я полностью сотрудничаю с полицией Лос-Анджелеса, чтобы разобраться в этом. Я с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя", — заявил Гатт в своем твиттер-аккаунте.

Полиция уже провела обыск у него дома и Гатта выпустили под залог. Актер был арестован в начале апреля.

47-летник актер также известен по ролям в «Игре престолов»,он сыграл Тенна Варга. А также снимался в картинах «Волчонок», «Морская полиция: Новый Орлеан» и «Тор».