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Сегодня, 21:21

Акции CD Projekt опустились до уровня 2018 года

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Акции CD Projekt опустились до уровня 2018 года.

После публикации финансового отчета компании CD Projekt RED, известной по таким играм как «Ведьмак» и «Cyberpunk 2077», ее акции серьезно упали в цене.

За последние пять дней снижение составило более 23%. Это худший результат за последние 4 года существования польской студии разработчиков.

По мнению экспертов, на это влияет переносы релизов крупного обновления для Cyberpunk 2077 и некстген-версии The Witcher 3, а также уход из России отразятся на будущей прибыли, которая, вероятно, сократится на 36,8% по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим прогнозом.

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