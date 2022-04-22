Акции CD Projekt опустились до уровня 2018 года

После публикации финансового отчета компании CD Projekt RED, известной по таким играм как «Ведьмак» и «Cyberpunk 2077», ее акции серьезно упали в цене.

За последние пять дней снижение составило более 23%. Это худший результат за последние 4 года существования польской студии разработчиков.

По мнению экспертов, на это влияет переносы релизов крупного обновления для Cyberpunk 2077 и некстген-версии The Witcher 3, а также уход из России отразятся на будущей прибыли, которая, вероятно, сократится на 36,8% по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим прогнозом.