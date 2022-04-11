В российской рознице начали продавать игровые новинки, официально запрещенные к продаже в стране

В России начали реализовывать диски, официально запрещенные к продаже. Их издатели отложили релиз или вовсе приостановили свою деятельность.

Речь идет об играх Gran Turismo 7, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Ghostwire: Tokyo. В магазины привозят диски из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов. Цены варьируются в рознице от 5999 до 10 499 рублей. Часть дисков в наличии, остальные доступны к заказу.

Ранее представители российского игрового ритейла уже уточняли, что диски с крупными новинками поступят в продажу, но по высоким ценам.