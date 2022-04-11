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В российской рознице начали продавать игровые новинки, официально запрещенные к продаже в стране

Пьеретта АРКАН
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В России начали реализовывать диски, официально запрещенные к продаже.

В России начали реализовывать диски, официально запрещенные к продаже. Их издатели отложили релиз или вовсе приостановили свою деятельность.

Речь идет об играх Gran Turismo 7, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Ghostwire: Tokyo. В магазины привозят диски из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов. Цены варьируются в рознице от 5999 до 10 499 рублей. Часть дисков в наличии, остальные доступны к заказу.

Ранее представители российского игрового ритейла уже уточняли, что диски с крупными новинками поступят в продажу, но по высоким ценам.

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