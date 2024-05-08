Продажи новых iPad в России начнутся с 14 мая — одновременно со всем миром

iPad Pro OLED 2024 и iPad Air 2024 начнут продаваться в России одновременно со всем остальным миром — то есть, 14 мая.

iPad. Фото Apple

Стартовая цена за новый планшет от Apple может достигать 500 тысяч рублей, однако со временем она опустится до 200 тысяч рублей.

Как пишут «Ведомости», официально ввезенные новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании, а те, что появятся в стране сразу же, реализуют через параллельный импорт. Отсюда и такая цена.