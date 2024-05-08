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Продажи новых iPad в России начнутся с 14 мая — одновременно со всем миром

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPad.
Фото Apple

iPad Pro OLED 2024 и iPad Air 2024 начнут продаваться в России одновременно со всем остальным миром — то есть, 14 мая.

iPad.
Фото Apple

Стартовая цена за новый планшет от Apple может достигать 500 тысяч рублей, однако со временем она опустится до 200 тысяч рублей.

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Как пишут «Ведомости», официально ввезенные новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании, а те, что появятся в стране сразу же, реализуют через параллельный импорт. Отсюда и такая цена.

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